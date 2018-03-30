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17:25 (мск), источник: Югополис

Сгоревшую квартиру ветерана ФК «Кубань» Виталия Фурсы отремонтировали

Работы по восстановлению жилья велись на средства, которые поступали на специально созданный благотворительный счет.

Решение о его открытии было принято на встрече главы города Евгения Первышова и болельщиков футбольного клуба с ветераном спорта и сыном футболиста Романом.

Как сообщал «Югополис», пожар в многоэтажном доме на улице Атарбекова произошел 11 января. Виталий Фурса был госпитализирован с ожогами, его супруга погибла. Квартира практически полностью выгорела.

В настоящее время квартире сделан ремонт, настелены полы, установлены натяжные потолки, новые окна, в ванной уложена плитка, утеплен балкон. Полностью заменены инженерные коммуникации: сантехника, водопровод, отопление, канализация. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла, сообщает пресс-служба городской администрации.

Виталий Фурса — капитан футбольной команды «Кубань» 70-х годов, чемпион СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, отмечен различными наградами за вклад в развитие футбола в регионе.

В 1962 году в возрасте 15 лет Виталий Фурса стал лучшим игроком во всесоюзном турнире юношеских динамовских команд России. Играл в краснодарской команде «Звезда», за команду завода им. Седина, был принят в команду «Кубань». Выступал в основном составе, стал капитаном команды. В 1979 году «желто-зеленые» стали серебряными призёрами Первой лиги, команда добилась права выхода в Высшую лигу СССР. Футбольную карьеру завершил в 1980-м. В его активе — 283 матча только в первенствах СССР. Много лет работал в школе футбола СДЮСШОР, тренировал детей.

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