Сгоревшую квартиру ветерана ФК «Кубань» Виталия Фурсы отремонтировали
Работы по восстановлению жилья велись на средства, которые поступали на специально созданный благотворительный счет.
Работы по восстановлению жилья велись на средства, которые поступали на специально созданный благотворительный счет.
Решение о его открытии было принято на встрече главы города Евгения Первышова и болельщиков футбольного клуба с ветераном спорта и сыном футболиста Романом.
Как сообщал «Югополис», пожар в многоэтажном доме на улице Атарбекова произошел 11 января. Виталий Фурса был госпитализирован с ожогами, его супруга погибла. Квартира практически полностью выгорела.
В настоящее время квартире сделан ремонт, настелены полы, установлены натяжные потолки, новые окна, в ванной уложена плитка, утеплен балкон. Полностью заменены инженерные коммуникации: сантехника, водопровод, отопление, канализация. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла, сообщает
Виталий Фурса — капитан футбольной команды «Кубань» 70-х годов, чемпион СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, отмечен различными наградами за вклад в развитие футбола в регионе.
В 1962 году в возрасте 15 лет Виталий Фурса стал лучшим игроком во всесоюзном турнире юношеских динамовских команд России. Играл в краснодарской команде «Звезда», за команду завода им. Седина, был принят в команду «Кубань». Выступал в основном составе, стал капитаном команды. В 1979 году «желто-зеленые» стали серебряными призёрами Первой лиги, команда добилась права выхода в Высшую лигу СССР. Футбольную карьеру завершил в 1980-м. В его активе — 283 матча только в первенствах СССР. Много лет работал в школе футбола СДЮСШОР, тренировал детей.
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