Сгоревшую квартиру ветерана ФК «Кубань» Виталия Фурсы отремонтировали

Решение о его открытии было принято на встрече главы города Евгения Первышова и болельщиков футбольного клуба с ветераном спорта и сыном футболиста Романом.

Как сообщал «Югополис», пожар в многоэтажном доме на улице Атарбекова произошел 11 января. Виталий Фурса был госпитализирован с ожогами, его супруга погибла. Квартира практически полностью выгорела.

В настоящее время квартире сделан ремонт, настелены полы, установлены натяжные потолки, новые окна, в ванной уложена плитка, утеплен балкон. Полностью заменены инженерные коммуникации: сантехника, водопровод, отопление, канализация. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла, сообщает пресс-служба городской администрации.

Виталий Фурса — капитан футбольной команды «Кубань» 70-х годов, чемпион СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, отмечен различными наградами за вклад в развитие футбола в регионе.