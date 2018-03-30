Хабаровчане могут забронировать льготные билеты по телефону

Источник: Reuters

Вокруг льготных авиабилетов в Хабаровске снова наблюдается ажиотаж. В связи с этим многие авиакассы увеличивают свой рабочий день, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В частности, компания «Аэрофлот», которая запустила продажу билетов 29 марта, старается снизить оживление среди граждан. Теперь, кроме покупки билетов в основных офисах компании, билеты можно забронировать по телефону 8−800−444−5555. После брони билеты необходимо выкупить в офисах продаж в течение 72 часов.

Кстати, билеты по субсидированному тарифу на рейс данной авиакомпании можно приобрести также и в кассах авиакомпании «Аврора», расположенной в аэропорту. Купить билеты можно также и в офисах агентов.