В Красноярске самые дешевые цены на вербу среди городов России
Средняя розничная стоимость пучка вербы в Красноярске составляет 23 рубля, по России — 52 рубля.
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Средняя розничная стоимость пучка вербы в Красноярске составляет 23 рубля, по России — 52 рубля.
Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 254 рубля, что на 22% ниже, чем в среднем по стране (326 рублей), такие данные приводит портал Юла.
Самая дорога верба продается в Хабаровске. Здесь за пучок вербы придется отдать 140 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде и Липецке — 15 рублей.
Самая дорогая оптовая цена в Екатеринбурге — 527 рублей. Дешевле всего вербу оптом продают на Юле в Челябинске (194 рубля), Новосибирске (194 рубля) и
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