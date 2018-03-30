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10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Бегство хабаровчан на юг России принимает характер стихийного бедствия

Риелторы столицы Дальнего Востока отмечают, что до 50% квартир люди продают, чтобы навсегда покинуть регион.

Источник: РИА "Новости"

Бегство жителей Хабаровска с региона, по мнению риелторов, принимает характер стихийного бедствия. В агентствах недвижимости столицы Дальнего Востока отмечают, что до 50% продаж жилья связаны с отъездом из региона навсегда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всё больше и больше жителей Хабаровска продают свои квартиры и дома и навсегда уезжают в Краснодар. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, рассказала специалист по недвижимости агентства «Новый Атлант» Оксана Гайсина ИА Амурмедиа.

В других агентствах отмечают, что процент подобных продаж — связанных с отъездом в другой регион — достигает 30. Тем не менее, во всех агентствах подчеркивают — количество уезжающих только растет, — говорят риелторы.

При этом, по словам специалистов, количество тех, кто возвращается обратно, ничтожно — за 5 лет таких было 2−3 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году миграционный убыток Хабаровского края составил 38 55 человек. В январе 2018 года провальная тенденция продолжилась — разница между прибывшими и выбывшими составила — 47 человек: Хабаровский край продолжает терять население. В этом он мало чем отличается от других регионов ДФО. С демографическим плюсом 2017 год завершил только Сахалин.

Между тем, ВЦИОМ, ссылаясь на собственные опросы, уже во второй раз заявляет, что на Дальний Восток хотят приехать порядка 30 млн россиян из других регионов РФ. Впервые ведомство заявило такую цифру в 2015 году. Эти данные взяло за основу минвостокразвития. Однако прогноз не сбылся. За 2017 год ДФО безвозвратно потерял 17,4 тыс. человек, по прогнозу Росстата, в 2018 году демографические потери составят порядка 30 тыс.

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