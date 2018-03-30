Бегство хабаровчан на юг России принимает характер стихийного бедствия

Источник: РИА "Новости"

Бегство жителей Хабаровска с региона, по мнению риелторов, принимает характер стихийного бедствия. В агентствах недвижимости столицы Дальнего Востока отмечают, что до 50% продаж жилья связаны с отъездом из региона навсегда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всё больше и больше жителей Хабаровска продают свои квартиры и дома и навсегда уезжают в Краснодар. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, рассказала специалист по недвижимости агентства «Новый Атлант» Оксана Гайсина ИА Амурмедиа.

В других агентствах отмечают, что процент подобных продаж — связанных с отъездом в другой регион — достигает 30. Тем не менее, во всех агентствах подчеркивают — количество уезжающих только растет, — говорят риелторы.

При этом, по словам специалистов, количество тех, кто возвращается обратно, ничтожно — за 5 лет таких было 2−3 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году миграционный убыток Хабаровского края составил 38 55 человек. В январе 2018 года провальная тенденция продолжилась — разница между прибывшими и выбывшими составила — 47 человек: Хабаровский край продолжает терять население. В этом он мало чем отличается от других регионов ДФО. С демографическим плюсом 2017 год завершил только Сахалин.