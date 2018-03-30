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10:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В апреле большегрузам запретят ездить по трассам Ленинградской области

Ограничение будет действовать в течение месяца.

В апреле большегрузам запретят ездить по трассам Ленинградской области.

Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. С 1 по 30 апреля на территории Ленобласти действует ограничение для грузовых автомобилей. Необходимость запрета вызвана весенней просушкой трасс.

По асфальтобетонным дорогам запретили движение пятитонным фурам, по гравию — машинам от трех тонн. Для контроля во всех районах установили специальные площадки с весами.

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