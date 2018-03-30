В апреле большегрузам запретят ездить по трассам Ленинградской области
Ограничение будет действовать в течение месяца.
Ограничение будет действовать в течение месяца.
В апреле большегрузам запретят ездить по трассам Ленинградской области.
Об этом сообщают в
По асфальтобетонным дорогам запретили движение пятитонным фурам, по гравию — машинам от трех тонн. Для контроля во всех районах установили специальные площадки с весами.
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