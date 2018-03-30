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10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Сроки сдачи набережной у Ладьи и Струковского сада перенесли на конец апреля

До этого все работы должны были закончить в марте.

Источник: РИА "Новости"

Четвертую очередь набережной Волги и Струковский сад в Самаре пообещали сдать к 30 апреля. Ранее сообщалось, что реконструкция должна закончиться в марте. Перенесли сроки из-за аномальных холодов, которые помешали выполнить работы, сообщили в пресс-службе гордумы Самары.

Сейчас на набережной около Ладьи выполнили все работы, которые не связаны с благоустройством. Построили поливочный водопровод, сети электроснабжения, ливневую канализацию. Сейчас рабочие укладывают дорожное полотно, почти закончили засыпать щебень и песок. Отмечается, что осталось уложить около восьми тысяч квадратных метров асфальта и шесть тысяч «квадратов» тротуарной плитки.

Реконструкцию Струковского сада также должны закончить в апреле. Там установили 10 секций ворот, поставили подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки, 100 урн. Сейчас ремонтируют здание кафе и устанавливают схему для инвалидов по зрению.

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