Сроки сдачи набережной у Ладьи и Струковского сада перенесли на конец апреля
До этого все работы должны были закончить в марте.
До этого все работы должны были закончить в марте.
Четвертую очередь набережной Волги и Струковский сад в Самаре пообещали сдать к 30 апреля. Ранее сообщалось, что реконструкция должна закончиться в марте. Перенесли сроки
Сейчас на набережной около Ладьи выполнили все работы, которые не связаны с благоустройством. Построили поливочный водопровод, сети электроснабжения, ливневую канализацию. Сейчас рабочие укладывают дорожное полотно, почти закончили засыпать щебень и песок. Отмечается, что осталось уложить около восьми тысяч квадратных метров асфальта и шесть тысяч «квадратов» тротуарной плитки.
Реконструкцию Струковского сада также должны закончить в апреле. Там установили 10 секций ворот, поставили подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки, 100 урн. Сейчас ремонтируют здание кафе и устанавливают схему для инвалидов по зрению.
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