Сроки сдачи набережной у Ладьи и Струковского сада перенесли на конец апреля

Четвертую очередь набережной Волги и Струковский сад в Самаре пообещали сдать к 30 апреля. Ранее сообщалось, что реконструкция должна закончиться в марте. Перенесли сроки из-за аномальных холодов, которые помешали выполнить работы, сообщили в пресс-службе гордумы Самары.

Сейчас на набережной около Ладьи выполнили все работы, которые не связаны с благоустройством. Построили поливочный водопровод, сети электроснабжения, ливневую канализацию. Сейчас рабочие укладывают дорожное полотно, почти закончили засыпать щебень и песок. Отмечается, что осталось уложить около восьми тысяч квадратных метров асфальта и шесть тысяч «квадратов» тротуарной плитки.