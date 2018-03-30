Стадион «Нижний Новгород» 15 апреля откроет группа «УмаТурман»
До старта Чемпионата мира по футболу на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт три официальных матча.
До старта Чемпионата мира по футболу на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт три официальных матча.
Музыкальная группа «УмаТурман» — посол Нижнего Новгорода на ЧМ — выступит перед поклонниками футбола в рамках церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород». Болельщиков приглашают прийти на новую арену за час до начала матча, говорится в сообщении на официальной странице
Как сообщалось ранее, 15 апреля в рамках очередного тура ФНЛ «Олимпиец» сыграет против «Зенита-2» из
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Напомним, что братья Кристовские записали песню про родной Нижний Новгород специально к 796-летию родного города.
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