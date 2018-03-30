Стадион «Нижний Новгород» 15 апреля откроет группа «УмаТурман»

Музыкальная группа «УмаТурман» — посол Нижнего Новгорода на ЧМ — выступит перед поклонниками футбола в рамках церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород». Болельщиков приглашают прийти на новую арену за час до начала матча, говорится в сообщении на официальной странице города-организатора ЧМ.