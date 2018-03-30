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10:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Стадион «Нижний Новгород» 15 апреля откроет группа «УмаТурман»

До старта Чемпионата мира по футболу на стадионе «Нижний Новгород» пройдёт три официальных матча.

Музыкальная группа «УмаТурман» — посол Нижнего Новгорода на ЧМ — выступит перед поклонниками футбола в рамках церемонии открытия стадиона «Нижний Новгород». Болельщиков приглашают прийти на новую арену за час до начала матча, говорится в сообщении на официальной странице города-организатора ЧМ.

Как сообщалось ранее, 15 апреля в рамках очередного тура ФНЛ «Олимпиец» сыграет против «Зенита-2» из Санкт-Петербурга.

Также организаторы обещают организовать фан-парк с аттракционами, аквагримом, фотобудками, фотовыставкой, аниматорами, продажей атрибутики ФК «Олимпиец».

Напомним, что братья Кристовские записали песню про родной Нижний Новгород специально к 796-летию родного города.

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