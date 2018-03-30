Предстоящие выходные в Башкирии будут морозными
Минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах республики составила 25 градусов ниже нуля.
Минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах республики составила 25 градусов ниже нуля.
А в Уфе столбики термометров опустились до минус 17 градусов. И в ближайшие дни характер погоды не изменится, сообщает Башгидромет.
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