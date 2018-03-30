Погода в Краснодарском крае на 30 марта: в регионе снова дожди

Источник: Комсомольская правда

30 марта в большинстве районов синоптики снова прогнозируют осадки с грозами, а в горах — мокрый снег. В Сочи, Геленджике, Туапсинском и Крымском районах действует экстренное предупреждение. Там есть вероятность подъема уровня воды в реках, поэтому все чрезвычайные службы региона переведены на усиленный режим работы, а сотрудники МЧС дежурят на берегах.

Температура воздуха в регионе упала до 5−10 градусов, а ночью и вовсе опустится до нуля. На Черноморском побережье теплее — до 13 градусов тепла. Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.