Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
На уточках для ванн живут миллиарды бактерий
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Краснодарском крае на 30 марта: в регионе снова дожди

В Краснодарском крае вот уже второй день беспрерывно льют дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 53% 755 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Комсомольская правда

30 марта в большинстве районов синоптики снова прогнозируют осадки с грозами, а в горах — мокрый снег. В Сочи, Геленджике, Туапсинском и Крымском районах действует экстренное предупреждение. Там есть вероятность подъема уровня воды в реках, поэтому все чрезвычайные службы региона переведены на усиленный режим работы, а сотрудники МЧС дежурят на берегах.

Температура воздуха в регионе упала до 5−10 градусов, а ночью и вовсе опустится до нуля. На Черноморском побережье теплее — до 13 градусов тепла. Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В Краснодаре 30 марта, как и во всех районах Кубани, прогнозируют дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 8−10 градусов, а ночью опустится до 2−4.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Леонардо Ди Каприо встречается с приемной дочерью Аль Пачино
«Красные баррикады»: завод на грани пропасти
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Задержана гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь