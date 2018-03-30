Погода в Краснодарском крае на 30 марта: в регионе снова дожди
В Краснодарском крае вот уже второй день беспрерывно льют дожди.
В Краснодарском крае вот уже второй день беспрерывно льют дожди.
30 марта в большинстве районов синоптики снова прогнозируют осадки с грозами, а в горах — мокрый снег. В Сочи, Геленджике, Туапсинском и Крымском районах действует экстренное предупреждение. Там есть вероятность подъема уровня воды в реках, поэтому все чрезвычайные службы региона переведены на усиленный режим работы, а сотрудники МЧС дежурят на берегах.
Температура воздуха в регионе упала до 5−10 градусов, а ночью и вовсе опустится до нуля. На Черноморском побережье теплее — до 13 градусов тепла. Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
В Краснодаре 30 марта, как и во всех районах Кубани, прогнозируют дождь и пасмурную погоду. Температура воздуха днем будет держаться на уровне 8−10 градусов, а ночью опустится до 2−4.
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