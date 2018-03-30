В Новокузнецке проводят масштабную проверку торговых центров

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, в четвертый день масштабной проверки специалисты обошли 7 торговых центров: ТРК «Сити Молл», ТРЦ «Юность», ТЦ «Сибирский городок», ЗАО «Новокузнецкий рынок», ТЦ «Народный», ТЦ «Бриз» и гипермаркет на ул. М. Тореза, 95.

Особое внимание специалисты обращали на наружные и внутренние источники противопожарного водоснабжения, подъездные пути, пути эвакуации и запасные выходы, работоспособность охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и резервных источников питания, а также знания обслуживающего персонала по действиям в случае возникновения пожара, работа ответственных за противопожарное оборудование зданий и документация торговых объектов. Все замечание члены комиссии внесли в сводный акт, который будет направлен в прокуратуру города.