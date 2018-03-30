В Новокузнецке проводят масштабную проверку торговых центров
Состояние пожарной безопасности проверяет межведомственная комиссия.
Состояние пожарной безопасности проверяет межведомственная комиссия.
В южной столице Кузбасса межведомственная комиссия проверила состояние пожарной безопасности в торговых центрах.
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Особое внимание специалисты обращали на наружные и внутренние источники противопожарного водоснабжения, подъездные пути, пути эвакуации и запасные выходы, работоспособность
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