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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке проводят масштабную проверку торговых центров

Состояние пожарной безопасности проверяет межведомственная комиссия.

В южной столице Кузбасса межведомственная комиссия проверила состояние пожарной безопасности в торговых центрах.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, в четвертый день масштабной проверки специалисты обошли 7 торговых центров: ТРК «Сити Молл», ТРЦ «Юность», ТЦ «Сибирский городок», ЗАО «Новокузнецкий рынок», ТЦ «Народный», ТЦ «Бриз» и гипермаркет на ул. М. Тореза, 95.

Особое внимание специалисты обращали на наружные и внутренние источники противопожарного водоснабжения, подъездные пути, пути эвакуации и запасные выходы, работоспособность охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и резервных источников питания, а также знания обслуживающего персонала по действиям в случае возникновения пожара, работа ответственных за противопожарное оборудование зданий и документация торговых объектов. Все замечание члены комиссии внесли в сводный акт, который будет направлен в прокуратуру города.

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