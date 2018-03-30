В крупном ТЦ Магнитогорска нашли нарушения

Там вместе со специалистами корреспондент ГТРК «Южный Урал» Мария Дронина искала пути эвакуации.

— Без ключа изнутри выход открывается.

Некоторые запасные выходы всё же оказались закрыты. Служба безопасности торгового центра говорит, что пожарные соглашаются — всё законно. Это антитеррористические меры.

«Данные магнитные замки заблокированы системой пожарной сигнализации, которые при срабатывании автоматической сигнализации выключают питание. Даже если система данная не срабатывает, то падение напряжения в комплексе замки размагничивает и открываются двери. Двери открываются по ходу эвакуации свободно изнутри без замка, то есть, тупо нажимает на ручку — дверь открывается, и выходим из комплекса», — поясняет инженер пожарной безопасности Антон Никитин.

«Гостиный двор» сегодня проверяли сразу две комиссии. Это самый большой торговый центр города. 84 тысячи квадратных метров. Заблудиться здесь — проще простого. Но служба безопасности центра уверяет: в случае чрезвычайной ситуации найти выход помогут.

«14 эвакуационных выходов, сориентироваться можно просто по табличкам, которые находятся на стенах и висят на потолке, а также на каждом входе стоят сотрудники охраны, которые помогут в любой ситуации», — комментирует Тимофей Бурцев, заместитель директора торгового центра по безопасности.

Более пяти тысяч датчиков автоматической пожарной сигнализации, которые реагируют на дым, в потолке через каждые три метра колбы с водой, которые автоматически лопаются, если температура становится выше пятидесяти семи градусов. В каждой торговой точке действительно есть огнетушители. Правда, найти их не всегда легко.

— Должны быть повешены на уровне не более 1,5 метров над полом, а также должна быть табличка наверху опознавательная.

«В настоящий момент проверяется третий торговый центр. Всего по территории будет проверено порядка 10 объектов. Проверяются в первую очередь эвакуационные выходы. Их открытость, доступность, оповещение и все остальные требования, которые необходимо соблюдать», — говорит помощник прокурора Правобережного района Евгения Федоскина.

«По эвакуационным выходам и путям эвакуации пока что вопросов нету. Мелкие нарушения — нарушение целостности противопожарных дверей, также к первичным средствам пожаротушения — огнетушителям — или просрочены или вышли из строя», — рассказывает Ильдар Кагарманов, старший инспектор отдела надзорной деятельности № 2.