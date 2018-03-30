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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейсы из Перми в Симферополь и Москву станут более комфортными

Пассажиры авиакомпании Nordwind могут заранее заказать горячие блюда из специального меню.

С 26 марта пассажиры авиакомпании Nordwind, осуществляющих перелет рейсами из Перми в Симферополь и Москву, могут заранее оплатить горячее питание на борту.

Для бронирования предлагается 9 вариантов рационов питания стоимостью 500, 600 и 700 руб. Услуга оформляется на сайте авиакомпании.

Кроме того, представлены дополнительные услуги: выбор комфортного либо предпочтительного места в салоне, а также заказ дополнительного багажа.

Напомним, что самолет авиакомпании «Победа», совершавший рейс из Москвы в ингушский Магас, произвел экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за 64-летнего пермяка. Он снят сотрудниками транспортной полиции с рейса и доставлен в линейное отделение полиции.

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