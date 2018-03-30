Рейсы из Перми в Симферополь и Москву станут более комфортными

С 26 марта пассажиры авиакомпании Nordwind, осуществляющих перелет рейсами из Перми в Симферополь и Москву, могут заранее оплатить горячее питание на борту.

Для бронирования предлагается 9 вариантов рационов питания стоимостью 500, 600 и 700 руб. Услуга оформляется на сайте авиакомпании.

Кроме того, представлены дополнительные услуги: выбор комфортного либо предпочтительного места в салоне, а также заказ дополнительного багажа.