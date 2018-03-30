Врач-терапевт бесплатно проконсультирует воронежцев во время поездок в 2 электричках
Акция «Вагон здоровья» состоится 30 марта.
Акция «Вагон здоровья» состоится 30 марта.
Пассажиры электричек № 6412 «Воронеж-1 — Лиски» и № 6411 «Лиски — Воронеж-1» смогут получить бесплатные консультации
Терапевт измерит артериальное давление пассажиров, а также проведет тестирование по факторам риска
Организаторы акции — АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД». Впервые акция прошла в октябре 2016 года.
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