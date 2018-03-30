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10:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Врач-терапевт бесплатно проконсультирует воронежцев во время поездок в 2 электричках

Акция «Вагон здоровья» состоится 30 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Пассажиры электричек № 6412 «Воронеж-1 — Лиски» и № 6411 «Лиски — Воронеж-1» смогут получить бесплатные консультации врача-терапевта. Акция «Вагон здоровья» пройдет в двух пригородных поездах в пятницу, 30 марта. Электричка № 6412 отправится из Воронежа в 11:20, поезд № 6411 выедет из Лисок в 14:40.

Терапевт измерит артериальное давление пассажиров, а также проведет тестирование по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, специалист проконсультирует желающих по теме здорового образа жизни.

Организаторы акции — АО «ППК «Черноземье» и Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД». Впервые акция прошла в октябре 2016 года.

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