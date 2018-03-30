Китайцы незаконно работали на пилораме в Башкирии, работодатель оштрафован
Уфа. 30 марта.
Уфа. 30 марта.
«Установлено, что ООО “Восток” незаконно привлекло к трудовой деятельности двух граждан КНР. Иностранцы, прибывшие в Россию по туристической визе, в отсутствие разрешения на работу трудились на пилораме», — говорится в сообщении.
Директор фирмы также не направил уведомление в управление по вопросам миграции регионального МВД, скрыв, таким образом, факт незаконного трудоустройства мигрантов.
В связи с этим в отношении фирмы и ее директора было возбуждено административные дела по ч.ч. 1,3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина).
По результатам директор организации оштрафован, деятельность пилорамы приостановлена, мигранты выдворены из страны.
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