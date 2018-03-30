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10:13 (мск), источник: Интерфакс

Китайцы незаконно работали на пилораме в Башкирии, работодатель оштрафован

Уфа. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Учалинском районе Башкирии приостановил на 70 суток работу пилорамы, на которой незаконно трудились китайцы, и оштрафовал работодателя на 120 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

«Установлено, что ООО “Восток” незаконно привлекло к трудовой деятельности двух граждан КНР. Иностранцы, прибывшие в Россию по туристической визе, в отсутствие разрешения на работу трудились на пилораме», — говорится в сообщении.

Директор фирмы также не направил уведомление в управление по вопросам миграции регионального МВД, скрыв, таким образом, факт незаконного трудоустройства мигрантов.

В связи с этим в отношении фирмы и ее директора было возбуждено административные дела по ч.ч. 1,3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина).

По результатам директор организации оштрафован, деятельность пилорамы приостановлена, мигранты выдворены из страны.

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