ГАИ проведет массированную отработку трассы М1

«Инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Пешеходы и велосипедисты также будут под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции», — рассказала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.