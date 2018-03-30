ГАИ проведет массированную отработку трассы М1

ГАИ уделит повышенное внимание пресечению грубых нарушений ПДД, своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников.
«Инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Пешеходы и велосипедисты также будут под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции», — рассказала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.
Наряды ДПС выставят на аварийно опасных участках трассы. Будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. Кроме того, инспекторы ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения вблизи мест проведения религиозных мероприятий.
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