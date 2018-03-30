Водителям на заметку: Полиции запретили снимать номера с автомобилей
Патрульной полиции теперь запрещено снимать номера с автомобилей, водители которых нарушили правила парковки. Соответствующие поправки в кодекс в отношении ответственности за парковку автомобиля принял Парламент Молдовы.
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