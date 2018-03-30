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10:16 (мск), источник: Actualitati.md

Водителям на заметку: Полиции запретили снимать номера с автомобилей

Патрульной полиции теперь запрещено снимать номера с автомобилей, водители которых нарушили правила парковки. Соответствующие поправки в кодекс в отношении ответственности за парковку автомобиля принял Парламент Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Согласно новым правилам, отныне водителям грозит штраф максимум в 500 леев и два штрафных очка.

Авторы поправки пояснили, что практика снятия регистрационных знаков доказала свою неэффективность. Она только создает сложности для автолюбителей и сотрудников полиции, но не может решить проблему автохамов.

Actualitati.md напоминает, что по данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году полицейские остановили почти 1300 машин без регистрационных номеров.

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