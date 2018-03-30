Водителям на заметку: Полиции запретили снимать номера с автомобилей

Источник: Actualitati.md

Согласно новым правилам, отныне водителям грозит штраф максимум в 500 леев и два штрафных очка.

Авторы поправки пояснили, что практика снятия регистрационных знаков доказала свою неэффективность. Она только создает сложности для автолюбителей и сотрудников полиции, но не может решить проблему автохамов.