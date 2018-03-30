Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись

«Сегодня, 30 марта, в 10:00, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции “Котельники”, “Жулебино” и “Лермонтовский проспект” Таганско-Краснопресненской линии. Перерыв в их работе был необходим для присоединения строящейся Кожуховской линии в районе станции “Лермонтовский проспект”. Эти работы были выполнены в полном объеме. Благодаря слаженной работе транспортного комплекса Москвы и Московской области, а также помощи, оказанной сотрудниками ГИБДД Москвы, количество обращений от граждан удалось снизить в десятки раз по сравнению с предыдущим закрытием осенью 2017 г.», — говорится в сообщении.