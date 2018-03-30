Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись на день раньше срока, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» открылись на день раньше срока, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Сегодня, 30 марта, в 10:00, на день раньше запланированного срока и после завершения необходимых проверок, связанных с безопасностью движения, для пассажиров открылись станции “Котельники”, “Жулебино” и “Лермонтовский проспект”
После 13:00 отменятся временные выделенные полосы. Начиная с 13:00 автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать на отмененные «выделенки» — камеры фотовидеофиксации будут отключены, однако все временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок, уберут к утру 31 марта. Кроме того, отменяются все временные перекрытия в районе закрытых станций. Пригородные поезда начнут останавливаться на железнодорожной станции «Выхино» с 13:00 30 марта.
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