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10:32 (мск), источник: ЕАН

Замначальника свердловского УГИБДД отстранили от дел из-за «пьяного» скандала

Высокопоставленный сотрудник УГИБДД по Свердловской области отстранен от работы до завершения служебной проверки.

Эту информацию подтвердил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Также он подтвердил информацию о том, что примерно пару недель назад тот самый высокопоставленный сотрудник получил повышение по службе. Имя и должность гаишника Валерий Горелых не уточняет.

Напомним, что ДТП с участием машины должностного лица УГИБДД области произошло вечером 28 марта на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции на Citroen врезался в Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал.

Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации.

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