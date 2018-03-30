Замначальника свердловского УГИБДД отстранили от дел из-за «пьяного» скандала
Высокопоставленный сотрудник УГИБДД по Свердловской области отстранен от работы до завершения служебной проверки.
Высокопоставленный сотрудник УГИБДД по Свердловской области отстранен от работы до завершения служебной проверки.
Эту информацию подтвердил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Также он подтвердил информацию о том, что примерно пару недель назад тот самый высокопоставленный сотрудник получил повышение по службе. Имя и должность гаишника Валерий Горелых не уточняет.
Напомним, что ДТП с участием машины должностного лица УГИБДД области произошло вечером 28 марта на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции на Citroen врезался в Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал.
Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В результате в отношении него органы внутренних дел завели административное производство по статье 12.26 КоАП Российской Федерации.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.