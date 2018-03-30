Замначальника свердловского УГИБДД отстранили от дел из-за «пьяного» скандала

Эту информацию подтвердил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Также он подтвердил информацию о том, что примерно пару недель назад тот самый высокопоставленный сотрудник получил повышение по службе. Имя и должность гаишника Валерий Горелых не уточняет.

Напомним, что ДТП с участием машины должностного лица УГИБДД области произошло вечером 28 марта на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции на Citroen врезался в Toyota Land Cruiser. К счастью, никто не пострадал.