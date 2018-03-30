В какое время года крымчане предпочитают жениться и выходить замуж?

По статистике, меньше всего браков в Крыму регистрируется в феврале, а больше всего летом и осенью. Как сообщила заместитель министра юстиции Крыма — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо, свадебный бум этого года выпадет на август. Многие пары, решившие пожениться, решили, что самое подходящее время для этого — волшебное число: 18.08.2018 года.

«Сезон свадеб начинается с июля, — пояснила Наталья Пельо. — В мае регистрируем браков больше, чем в январе, феврале и даже в июне — почти по 600 пар ежегодно».

В крымских отделах ЗАГС исполняют и особенные пожелания молодоженов. Например, зарегистрировать брак ровно в 11:00 или в 16:00.