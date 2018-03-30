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10:31 (мск), источник: АиФ Крым

В какое время года крымчане предпочитают жениться и выходить замуж?

В этом году свадебный бум выпадет на август.

По статистике, меньше всего браков в Крыму регистрируется в феврале, а больше всего летом и осенью. Как сообщила заместитель министра юстиции Крыма — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо, свадебный бум этого года выпадет на август. Многие пары, решившие пожениться, решили, что самое подходящее время для этого — волшебное число: 18.08.2018 года.

«Сезон свадеб начинается с июля, — пояснила Наталья Пельо. — В мае регистрируем браков больше, чем в январе, феврале и даже в июне — почти по 600 пар ежегодно».

В крымских отделах ЗАГС исполняют и особенные пожелания молодоженов. Например, зарегистрировать брак ровно в 11:00 или в 16:00.

Интересно, что в Симферополе почему-то многие пары выбирают регистрацию не в конце недели, а во вторник, причём это торжественная процедура. С чем связаны такие предпочтения, пока неизвестно.

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