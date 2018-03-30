В Геленджике к ЧМ-2018 установят вазоны в виде футбольных мячей
В городе занимаются вопросами благоустройства к чемпионату мира.
В городе занимаются вопросами благоустройства к чемпионату мира.
«Одной из скульптур будут вазоны в форме футбольных мячей, в которые будут высажены цветы. Планируются другие интересные украшения, связанные по тематике с футболом, но про них говорить пока рано», — сообщили в
В преддверии мундиаля на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Определили 12 пунктов для работы волонтеров, прорабатывют порядок дежурств сотрудников правоохранительных органов вблизи объектов, где будут жить и тренироваться сборные Швеции и Исландии, пишет ТАСС.
Как писал
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.