В Геленджике к ЧМ-2018 установят вазоны в виде футбольных мячей

«Одной из скульптур будут вазоны в форме футбольных мячей, в которые будут высажены цветы. Планируются другие интересные украшения, связанные по тематике с футболом, но про них говорить пока рано», — сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

В преддверии мундиаля на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Определили 12 пунктов для работы волонтеров, прорабатывют порядок дежурств сотрудников правоохранительных органов вблизи объектов, где будут жить и тренироваться сборные Швеции и Исландии, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани к апрелю завершат строительство баз к ЧМ-2018 для иностранных сборных.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.