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17:37 (мск), источник: Кубань 24

В Геленджике к ЧМ-2018 установят вазоны в виде футбольных мячей

В городе занимаются вопросами благоустройства к чемпионату мира.

«Одной из скульптур будут вазоны в форме футбольных мячей, в которые будут высажены цветы. Планируются другие интересные украшения, связанные по тематике с футболом, но про них говорить пока рано», — сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

В преддверии мундиаля на курорте отремонтируют ряд дорог и тротуаров. Определили 12 пунктов для работы волонтеров, прорабатывют порядок дежурств сотрудников правоохранительных органов вблизи объектов, где будут жить и тренироваться сборные Швеции и Исландии, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани к апрелю завершат строительство баз к ЧМ-2018 для иностранных сборных.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

ФИФА утвердила список баз сборных на ЧМ по футболу — 2018. В Краснодарском крае разместятся шесть сборных. Стадион «Краснодар» станет базой сборной Испании. В Геленджике на стадионе «Олимп» будет тренироваться команда Исландии, на стадионе «Спартак» — Швеции. Стадион «Понтос» в Анапе стал базой сборной Дании. ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи выбрала команда Бразилии, «Спутник-Спорт» — Польша.

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