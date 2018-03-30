Поступить будет сложнее: университеты публикуют планы приема на 2018 год

Источник: Sputnik.by

До вступительной кампании этого года остается все меньше: ей уже официально дан старт, а всего через два месяца абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование (ЦТ). В конце марта начали появляться и данные о планах приема на 2018-й.

Напомним, ранее чиновники заявляли о планах заметно сократить набор в вузы по ряду специальностей — в том числе юридическим и экономическим. Как изменились контрольные цифры приема, изучил Sputnik.

БГУ — в сумме на 190 человек меньше

Цифры приема в главный университет страны в 2018-м по сравнению с прошлым годом изменились, однако незначительно: на огромный вуз количество мест стало меньше всего на 190 человек.

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Так, в сумме БГУ планирует набрать 5142 студентов, из них 2122 человека — на бюджет дневного отделения. На платную форму обучения выделено 1850 мест, на заочную платную — 944 человека, заочную бюджетную — 226. В магистратуру в главном вузе страны наберут до 642 человек на очную бюджетную форму, на заочную бюджетную — до 70 человек.

Если говорить про юридический факультет, которого могли затронуть сокращения мест, то изменения там также незначительные: наберут на два человека меньше на бюджет и на одного — на платное отделение.

Экономический факультет также практически ничего не потерял: бюджетников будет по-прежнему 33, а платников — на 21 человек меньше.

Интересно, что в Государственном институте управления и социальных технологий (ГИУСТ) БГУ и вовсе не осталось бюджетных мест — в прошлом году их было 24. Сократили в институте и количество платных мест — на 72 человека.

Затронуло сокращение также Институт бизнеса и менеджмента технологий — бюджетных мест также не осталось (было 12), а число платных мест уменьшилось на 11.

По другим факультетам вуза изменения не такие заметные.

План приема в БГУ в 2018 году можно посмотреть на сайте вуза.

БГУИР: по некоторым специальностям — заметное увеличение цифр.

Контрольные цифры в БГУИР также не претерпели в этом году заметных изменений. Так, на пять человек меньше планируют набрать на специальность «Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий», зато на 15 платников больше — на Программируемые мобильные системы.

Заметно вырос план приема и на Факультет информационных технологий и управления — как на бюджетной форме обучения, так и на платной.

Факультет радиотехники и электроники в целом немного сократил число бюджетных мест, однако число платных увеличилось. Незначительные изменения — и на других факультетах университета информатики и радиоэлектроники.

БГЭУ: изменения незначительные

Известен уже план приема и в Белорусском государственном экономическом университете. Так, если в прошлом году набирали 890 бюджетников и 975 платников на дневное отделение, то в этом году контрольные цифры — 880 и 970 соответственно. Несколько изменились и цифры по заочной форме обучения.

Например, на факультете менеджмента платных мест для дневного отделения стало на 30 меньше. Меньше и мест для бесплатного образования — на пять.

На пять сократилось число мест для бесплатного образования на факультете права БГЭУ, а на учетно-экономическом университете мест для платников стало на 20 больше.

Цифры по факультету маркетинга и логистики, факультету международных экономических отношений и факультету финансов и банковского права не изменились. По некоторым другим факультетам изменения в БГЭУ незначительные.

Затронут ли изменения другие вузы?

В первую очередь белорусские чиновники заявляли о необходимости сокращать число мест на экономических и юридических специальностях — это должно затронуть частные вузы, которые в большинстве случаев таких специалистов и готовят. Впрочем, планы приема этими учреждениями образования еще не опубликованы.