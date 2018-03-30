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13:18 (мск), источник: РИАЦ

В регион ждут переселения из-за рубежа около 4 тыс. соотечественников

Правительство России утвердило программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

В числе других четырёх регионов, подобные программы одобрены и для Волгоградской области. В наш регион предусматривается приоритетное переселение специалистов и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь в регион до 2021 года 3840 соотечественников.

Как уже сообщал РИАЦ, в прошлом году в Волгоградскую область прибыло 1576 соотечественников. Большинство из них прибыли из Украины, Узбекистана, Казахстана, Германии, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Армении. Средний возраст участников государственной программы — 35 лет.

Реализация государственной программы по переселению соотечественников в Россию началась в 2010 году. За это время на постоянное место жительства в волгоградский регион прибыло более 11 тысяч человек.

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