В регион ждут переселения из-за рубежа около 4 тыс. соотечественников

В числе других четырёх регионов, подобные программы одобрены и для Волгоградской области. В наш регион предусматривается приоритетное переселение специалистов и учёных, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами. Реализация подпрограммы позволит привлечь в регион до 2021 года 3840 соотечественников.
Как уже сообщал РИАЦ, в прошлом году в Волгоградскую область прибыло 1576 соотечественников. Большинство из них прибыли из Украины, Узбекистана, Казахстана, Германии, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Армении. Средний возраст участников государственной программы — 35 лет.
Реализация государственной программы по переселению соотечественников в Россию началась в 2010 году. За это время на постоянное место жительства в волгоградский регион прибыло более 11 тысяч человек.
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