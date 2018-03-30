Жители региона собирают подписи за возвращение Пионерскому статуса города-курорта
Жители Калининградской области подписывают петицию за возвращение Пионерскому статуса
Жители Калининградской области подписывают петицию за возвращение Пионерскому статуса
«Давайте защитим Пионерский и вернём
«Природа щедро одарила эти места мягким климатом, песчаными пляжами и дюнами в окружении вековых сосен. Со всей страны сюда едут больные детишки, чтобы получить лечение и пройти курсы реабилитации. Так, на землях, принадлежащих детскому санаторию, на месте утопающих в зелени (ещё посаженной немецкими садовниками) полуоткрытых веранд на берегу моря для реабилитации детей, расположился дворцовый комплекс с мраморными колоннами, а земля перешла в частную собственность семьи руководителя “Янтарьэнерго” Игоря Маковского», — говорится в петиции.
Документ адресован президенту Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Свои подписи под ним поставили более 700 человек.
В начале марта правительство РФ исключило Пионерский из охранной курортной зоны, в которой город находился с 1979 года. До 1999 года он был курортом республиканского значения, после этот статус сняли. Несмотря на это, по документам на него ошибочно продолжали распространяться границы охранной курортной зоны. Они накладывали ограничения на застройку и размещение ряда объектов.
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