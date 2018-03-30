Жители региона собирают подписи за возвращение Пионерскому статуса города-курорта

Источник: Клопс.ru

«Давайте защитим Пионерский и вернём город-курорт для наших детей!» — призывает автор. Он возмущён, что теперь судьба города и санатория под вопросом.

«Природа щедро одарила эти места мягким климатом, песчаными пляжами и дюнами в окружении вековых сосен. Со всей страны сюда едут больные детишки, чтобы получить лечение и пройти курсы реабилитации. Так, на землях, принадлежащих детскому санаторию, на месте утопающих в зелени (ещё посаженной немецкими садовниками) полуоткрытых веранд на берегу моря для реабилитации детей, расположился дворцовый комплекс с мраморными колоннами, а земля перешла в частную собственность семьи руководителя “Янтарьэнерго” Игоря Маковского», — говорится в петиции.

Документ адресован президенту Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Свои подписи под ним поставили более 700 человек.