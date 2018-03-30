В Краснодаре откроют 17 площадок для «Тотального диктанта»

Источник: ЮГА.ру

Краснодар примет участие в акции в шестой раз. За пять лет в столице Кубани количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников. В 2018 году организаторы подготовили 17 площадок на 1,8 тыс. мест.

«Итоги прошлых лет показали, что “Тотальный диктант” не просто интересен, а ценен и важен горожанам. Диктант — добровольная акция для всех желающих, его пишут не ради оценки, сертификата или приза, а ради искреннего желания», — отметил руководитель проекта в Краснодаре Илья Фейгенов.

В федеральный централизованный список включены 17 краснодарских площадок. Несколько их них традиционно предоставлены городскими вузами, среди которых Кубанский госуниверситет, Краснодарский университет МВД, КубГТУ, КубГАУ, КГУФКСТ и академия ИМСИТ. Также откроются площадки в Торгово-промышленной палате, Краевой юношеской библиотеке имени Вараввы, в компании недвижимости «АЯКС-Риэлт». Участников акции также примут шесть общеобразовательных школ и гимназий: № 40, № 24, № 69, № 2, № 18 и № 23.

На базе Института МВД утверждена одна закрытая площадка, доступ к которой будет ограничен из-за особого статуса заведения. Адреса площадок объявят в день начала регистрации — 4 апреля.

Чтецами диктанта выступят известные жители города, среди которых писатель Елена Логунова, руководитель творческой лаборатории «НесТАНдАРТ» и создатель медиа-проекта МЫSLI Артем Никитин, помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, журналист и блогер Мадина Амади, пресс-секретарь компании «Ростелеком» на юге России Евгения Тодорова, ведущие «Радио 107» Юлия Купер, Тигран Баратов, Марина Бойцова и другие. Журналист Нина Шилоносова станет чтецом в шестой раз.

На одной из площадок Краснодара текст будет читать станет победитель конкурса «Народный чтец», который проводится совместно с «Радио 107». Участники конкурса должны опубликовать на странице «Тотального диктанта» «ВКонтакте» аудиозаписи с начиткой отрывка художественного текста. Победителя выберут по итогам голосования.

Акция состоится 14 апреля в 14:00. Участником «Тотального диктанта» может стать любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на одной из площадок, это можно будет сделать с 4 апреля на сайте totaldict.ru.