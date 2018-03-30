В Краснодаре откроют 17 площадок для «Тотального диктанта»
Стали известны чтецы и площадки международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» в Краснодаре.
Стали известны чтецы и площадки международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» в Краснодаре.
Краснодар примет участие в акции в шестой раз. За пять лет в столице Кубани количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников. В 2018 году организаторы подготовили 17 площадок на 1,8 тыс. мест.
«Итоги прошлых лет показали, что “Тотальный диктант” не просто интересен, а ценен и важен горожанам. Диктант — добровольная акция для всех желающих, его пишут не ради оценки, сертификата или приза, а ради искреннего желания», — отметил руководитель проекта в Краснодаре Илья Фейгенов.
В федеральный централизованный список включены 17 краснодарских площадок. Несколько их них традиционно предоставлены городскими вузами, среди которых Кубанский госуниверситет, Краснодарский университет МВД, КубГТУ, КубГАУ, КГУФКСТ и академия ИМСИТ. Также откроются площадки в
На базе Института МВД утверждена одна закрытая площадка, доступ к которой будет ограничен
Чтецами диктанта выступят известные жители города, среди которых писатель Елена Логунова, руководитель творческой лаборатории «НесТАНдАРТ» и создатель
На одной из площадок Краснодара текст будет читать станет победитель конкурса «Народный чтец», который проводится совместно с «Радио 107». Участники конкурса должны опубликовать на странице «Тотального диктанта» «ВКонтакте» аудиозаписи с начиткой отрывка художественного текста. Победителя выберут по итогам голосования.
Акция состоится 14 апреля в 14:00. Участником «Тотального диктанта» может стать любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на одной из площадок, это можно будет сделать с 4 апреля на сайте totaldict.ru.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году автором текста диктанта станет казанская писательница Гузель Яхина. Текст будет посвящен судьбе немцев Поволжья.
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