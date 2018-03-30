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12:00 (мск), источник: Клопс.ru

В выходные в Калининграде резко упадёт атмосферное давление

В Калининграде на предстоящих выходных резко опустится атмосферное давление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Клопс.ru

Если в пятницу оно составит 754 мм рт. ст., а в субботу — 751, то в воскресенье, 1 апреля, упадёт сразу до 742 мм рт. ст. Ожидается, что в понедельник показатель вновь вырастет — сразу до 753 мм рт. ст.

Во время таких скачков метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт. Возможны головные боли, усиленное сердцебиение, слабость.

В начале апреля в Калининград вернутся дожди и снег.

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