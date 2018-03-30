В выходные в Калининграде резко упадёт атмосферное давление

Если в пятницу оно составит 754 мм рт. ст., а в субботу — 751, то в воскресенье, 1 апреля, упадёт сразу до 742 мм рт. ст. Ожидается, что в понедельник показатель вновь вырастет — сразу до 753 мм рт. ст.