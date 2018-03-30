Более 28 тысяч нижегородских домов и квартир остались без света из-за долгов
В Нижегородской области более 28 тысяч квартир и частных домов отключили от электроснабжения
В Нижегородской области более 28 тысяч квартир и частных домов отключили от электроснабжения
По данным ресурсоснабжающей компании, только в
Всего на 1 марта 2018 года в Нижегородской области остаются без света 28 806 домохозяйств
— Частных жилых домов, отключенных от энергоснабжения, почти в 2,5 раза больше, чем квартир: домов — 20 406; квартир — 8 400, — подчеркнули в «ТНС энерго НН».
В компании напоминают, что перед отключением должника достаточно проинформировать 1 раз любым способом: квитанцией, смс, по телефону или через СМИ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.