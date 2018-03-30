Более 28 тысяч нижегородских домов и квартир остались без света из-за долгов

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По данным ресурсоснабжающей компании, только в январе-феврале этого года в регионе было ограничено электроснабжение для 4 667 частных жилых домов и квартир, владельцы которых имели задолженность, превышающую двукратный норматив потребления.

Всего на 1 марта 2018 года в Нижегородской области остаются без света 28 806 домохозяйств из-за задолженности.

— Частных жилых домов, отключенных от энергоснабжения, почти в 2,5 раза больше, чем квартир: домов — 20 406; квартир — 8 400, — подчеркнули в «ТНС энерго НН».