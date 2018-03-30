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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Вербное воскресенье в Москве перекроют несколько улиц

Участки нескольких улиц в Москве будет перекрыт в связи с обслуживанием кладбищ в Вербное воскресенье, 1 апреля.

Источник: Irina Kostenich / CC0

Об этом сообщили «Интерфаксу» пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной», — отметили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что в эти дни также перекроют часть Фестивальной улицы от Смольной улицы до Ленинградского шоссе и участок проезда Стратонавтов от Тушинской площади до Волоколамского проезда, а также участок улицы Адмирала Корнилова от Киевского до Калужского шоссе.

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