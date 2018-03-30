В Вербное воскресенье в Москве перекроют несколько улиц
Участки нескольких улиц в Москве будет перекрыт в связи с обслуживанием кладбищ в Вербное воскресенье, 1 апреля.
Участки нескольких улиц в Москве будет перекрыт в связи с обслуживанием кладбищ в Вербное воскресенье, 1 апреля.
Об этом сообщили «Интерфаксу»
«1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной», — отметили в ЦОДД.
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