В Вербное воскресенье в Москве перекроют несколько улиц

«1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной», — отметили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что в эти дни также перекроют часть Фестивальной улицы от Смольной улицы до Ленинградского шоссе и участок проезда Стратонавтов от Тушинской площади до Волоколамского проезда, а также участок улицы Адмирала Корнилова от Киевского до Калужского шоссе.