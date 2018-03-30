Аксенов рассказал о качестве питьевой воды в Крыму

«Общий объём наполнения наливных питьевых водохранилищ достаточен для гарантированного водоснабжения восточной части Крыма… Все населённые пункты республики Крым обеспечены питьевой водой. Дефицита нет и не будет», — сказал Аксенов в своем отчете о результатах работы правительства республики.

На мероприятия по обеспечению качества воды до 2030 года запланировано направить более 36 миллиардов рублей, сказал Аксенов. Ряд мероприятий по доочистке воды в Симферополе, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Белогорском районе будут проведены в 2018 и 2019 годах.