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11:58 (мск), источник: Губерния онлайн

«Генеральная уборка» начнется в Хабаровске 1 апреля

Краевую столицу приведут в порядок к юбилею.

Источник: Губерния онлайн

С 1 апреля по 31 мая в Хабаровске будет идти «генеральная уборка»: во время двухмесячника по санитарной очистке города коммунальным службам и жилищным организациям предстоит очистить от мусора улицы и дворы, благоустроить территории, а дорожным службам — сделать ямочный ремонт, сообщает портал «Губерния».

С наступлением плюсовых температур ночью на улицы Хабаровска выйдут поливомоечные машины. Наводить порядок в городе также будут шесть новых дорожных пылесосов — каждый из них оборудован тремя щетками и вместительным бункером.

«Пылесосная техника была приобретена в этом году специально, чтобы более качественно подготовить город к 160-летию, к нашему юбилею», — рассказал директор МУП «Южное» Александр Жадик.

Не дожидаясь, пока власти официально объявят «генеральную уборку», некоторые жилищные организации уже начали наводить порядок: они чинят старые мусорные контейнеры, убирают мусор с тротуаров и газонов. Управляющим компаниям также предстоит отремонтировать детские и спортивные площадки, привести в порядок фасады зданий.

Дорожникам за два месяца нужно заделать ямы на проезжей части, отремонтировать и почистить ливневки. Как выполняется план санитарной очистки, будет контролировать мэрия.

«Это еженедельный доклад мэру города о состоянии дел и выполнении постановления администрации города. Для хозяйствующих субъектов — это предписания и напоминания, где еще требуется приложить руки», — уточнил заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Помимо масштабной уборки, в Хабаровске займутся озеленением. Как только станет тепло, в разных районах города высадят 900 новых деревьев. Больше всего саженцев появится в поселке имени Горького.

Присоединиться к уборке мэрия предлагает всем хабаровчанам: 21 апреля и 19 мая состоятся субботники.

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