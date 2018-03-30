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12:00 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровских школах занято уже больше половины мест для первоклассников

В краевой столице в первый класс записались пять тысяч детей, осталось две тысячи мест. Укомплектованы уже 14 образовательных учреждений. Запись по месту жительства продлится до 1 июля, после этого хабаровчане смогут отдать ребёнка в желаемую школу при наличии свободных мест.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, приёмная комиссия работает с января. Уже сформированы первые классы в лицеях «Ступени», политехническом и лицее инновационных технологий, а также в школах №№ 10, 19, 24, 68, 72, 12, 30, 33, 63, 27. Образовательные учреждения находятся в Центральном и Индустриальном районах и в посёлке имени Горького.

«Если у руководства школ возникнут подозрения по случаям фиктивной регистрации ребёнка для зачисления в желаемую школу, то мы направим запросы в правоохранительные органы, которые проведут проверки по факту проживания и нахождения детей», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации города Ольга Лалетина.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в первый день записи детей в первые классы хабаровчане подали больше трёх тысяч заявлений. Самыми популярными оказались шесть образовательных учреждений. В новый лицей «Звёздный» в жилом комплексе «Ореховая сопка» подали документы около 60 человек. Больше всего их поступило в лицей «Ступени», школу № 12, школу «Открытие», гимназию № 5, а также в школу № 63 в Волочаевском городке.

Агентство писало, что запись в первые классы проходят каждую субботу с 10 до 15 часов по 1 сентября включительно. Всего за парты в следующем учебном году сядут около восьми тысяч первоклассников.

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