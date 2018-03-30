В хабаровских школах занято уже больше половины мест для первоклассников

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, приёмная комиссия работает с января. Уже сформированы первые классы в лицеях «Ступени», политехническом и лицее инновационных технологий, а также в школах №№ 10, 19, 24, 68, 72, 12, 30, 33, 63, 27. Образовательные учреждения находятся в Центральном и Индустриальном районах и в посёлке имени Горького.

«Если у руководства школ возникнут подозрения по случаям фиктивной регистрации ребёнка для зачисления в желаемую школу, то мы направим запросы в правоохранительные органы, которые проведут проверки по факту проживания и нахождения детей», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации города Ольга Лалетина.