В Уфе прекращены поиски 15-летней Валерии Меер

Накануне в Уфе прекратились поиски 15-летней Валерии Меер. Девочка бесследно пропала еще 24 февраля. Девочка пропала из дома по адресу: улица Цюрупы, 82. Поисками подростка занимались сотрудники полиции и волонтеры группы «Поиск детей-Уфа».

— Валерия постоянно убегает из дома, у нас в группе есть на нее ориентировки и за 2014 и 2015 год, — рассказал куратор поиска волонтеров.