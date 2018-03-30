В Уфе прекращены поиски 15-летней Валерии Меер

Накануне в Уфе прекратились поиски 15-летней Валерии Меер. Девочка бесследно пропала еще 24 февраля. Девочка пропала из дома по адресу: улица Цюрупы, 82. Поисками подростка занимались сотрудники полиции и волонтеры группы «Поиск детей-Уфа».
— Валерия постоянно убегает из дома, у нас в группе есть на нее ориентировки и за 2014 и 2015 год, — рассказал куратор поиска волонтеров.
Сейчас Валерия вернулась к родителям, полицейские удалили ориентировку на нее с официального сайта МВД по Башкирии. Где она находилась все это время, не сообщается.
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