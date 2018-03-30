Экс-директор «Уральских пельменей» обвинил главу коллектива в выводе активов

Такое решение Нетиевский принял после того, как бывшие коллеги обвинили его в хищении 173 миллионов рублей.
«Исходя из решений суда, Орлов нанес нашим компаниям материальный ущерб, а сейчас еще собирается нанести имиджевые потери. Что касается последствий после выигранного нами суда о нанесении Орловым явного ущерба компании “Идея Фикс Медиа” путем сговора, мы обратимся в соответствующие органы. Они уже усмотрят, есть ли в этой истории повод для уголовного дела», — рассказал СМИ Нетиевский.
Ранее стало известно, что главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ в отношении Нетиевского. Его обвиняют в получении выгод для себя с использованием полномочий и вопреки законным интересам организации.
Заявителем по делу стали нынешний гендиректор коллектива Орлов и участники «Уральских пельменей», которые представили материалы проверки, подтверждающие состав преступления. Бывшие коллеги обвинили Нетиевского в том, что он в период с июля 2012 по октябрь 2015 года, используя полномочия, создавал компании, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС». Большую часть от вырученных денег он утаивал от творческого коллектива, считают заявители.
«Дело возбуждено. Нетиевский является подозреваемым. Проводится предварительное расследование. У нас задача только одна — это восстановление справедливости и привлечение виновного лица к уголовной ответственности в рамках действующего законодательства», — пояснил СМИ адвокат «Уральских пельменей» Евгений Корчаго.
По поводу уголовного дела, инициированного Орловым, Нетиевский добавил: «Представители “Уральских пельменей”, видимо, хотели меня максимально полить грязью и запустили эту информацию. Думаю, правоохранительные органы разберутся, насколько правомерны обвинения и публикация этих данных».
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