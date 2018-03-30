В мэрии назвали виновных в гололеде на улицах Екатеринбурга

Источник: AP 2018

В администрации Екатеринбурга назвали виновных в гололеде на городских улицах. Коммунальщики всеми силами борются с сезонным явлением, однако полностью справиться с ним до сих пор не удалось, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».

Виновной в образовании гололеда на улицах Екатеринбурга стала переменчивая уральская погода, в этом уверены представители городской мэрии.

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«Как мы помним, совсем недавно выпало достаточно большое количество снега. После этого погода сменилась, стало солнечно. Это привело к таянию выпавшего снега. Ночью наступили минусовые температуры, поэтому начал образовываться лед», — прокомментировал заместитель председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Владимир Капустин.

Сейчас коммунальщики всеми силами борются с последствиями природных явлений. Однако делать это вручную и с помощью специальной техники не всегда удается, поэтому на помощь приходит противогололедная обработка.

Только за минувшую ночь на городские улицы было высыпано 40 тонн мелкофракционного щебня.

В комитете по благоустройству успокаивают горожан, что вся противогололедная обработка происходит без использования химических веществ. К химикатам прибегают только в особых случаях и работают с ними строго по существующим правилам. «По регламенту противогололедная обработка на тротуарах производится фракционными материалами без применения химии. Однако существуют моменты, когда это необходимо делать. Как правило, это случаи, когда происходит образование наледи около водосточных труб: при этом слой льда очень толстый, он распространяется по большой площади. Поэтому других вариантов, кроме как применять химические реагенты, не остается. Вместе с тем есть требование, чтобы во время работ соблюдалась технология: как только реагент сработал, его нужно сразу же убрать. Распределяется он локально и негативных воздействий не оказывает», — рассказал Владимир Капустин.

По словам представителя администрации, коммунальные службы делают все возможное, чтобы избавиться от льда. Но сделать это получается не всегда.

«Недостатки есть. Я не говорю, что за одну ночь гололед устранили везде. Но работы продолжаются, и будут происходить до тех пор, пока последствия гололеда полностью не устранят», — заявил зампред комитета по благоустройству городской мэрии.