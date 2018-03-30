Шесть человек осудили за «обналичивание» материнского капитала
Общая сумма ущерба Пенсионному фонду России составила более 35,6 млн рублей, рассказали в ФСБ.
Общая сумма ущерба Пенсионному фонду России составила более 35,6 млн рублей, рассказали в ФСБ.
Шесть человек осудили за «обналичивание» материнского капитала, об этом сообщает
Руководители и сотрудники микрофинансовой организации создали схему хищения денег при получении материнского капитала.
«Преступники осуществляли поиск граждан, находящихся в затрудненном материальном положении, вводили их в заблуждение о якобы законности своих действий и предлагали обналичить материнский сертификат. За свои услуги мошенники присваивали себе до 70% от положенной суммы», — рассказали в ФСБ.
Сумма ущерба — более 35,6 млн рублей.
Приговор банде выносили в Кемеровской области, фигуранты дела получили от 2 лет условно до 6,5 лет в колонии общего режима.
«Судом также удовлетворен гражданский иск новосибирского отделения Пенсионного фонда о взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей», — подчеркнули контрразведчики.
Приговор вступил в законную силу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.