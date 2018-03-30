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11:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Шесть человек осудили за «обналичивание» материнского капитала

Общая сумма ущерба Пенсионному фонду России составила более 35,6 млн рублей, рассказали в ФСБ.

Шесть человек осудили за «обналичивание» материнского капитала, об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

Руководители и сотрудники микрофинансовой организации создали схему хищения денег при получении материнского капитала.

«Преступники осуществляли поиск граждан, находящихся в затрудненном материальном положении, вводили их в заблуждение о якобы законности своих действий и предлагали обналичить материнский сертификат. За свои услуги мошенники присваивали себе до 70% от положенной суммы», — рассказали в ФСБ.

Сумма ущерба — более 35,6 млн рублей.

Приговор банде выносили в Кемеровской области, фигуранты дела получили от 2 лет условно до 6,5 лет в колонии общего режима.

«Судом также удовлетворен гражданский иск новосибирского отделения Пенсионного фонда о взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей», — подчеркнули контрразведчики.

Приговор вступил в законную силу.

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