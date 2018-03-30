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11:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский пообещал юным хоккеистам из Уйского района поездку на игру «Трактора»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 30 марта, посетил с рабочим визитом Уйский район. Глава региона посетил крытый ледовый каток, который был открыт в селе в декабре прошлого года.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский также встретился с местной детской хоккейной командой. Он пообещал уйским ребятам, которые увлекаются хоккеем, поездку в Челябинск на игру «Трактора» с «Ак Барсом».

Кроме того, глава региона распорядился в течение трёх лет привести в нормативное состояние автодорогу между Мирным и Уйским.

На строительство крытого катка были направлены 10,9 миллиона рублей, в том числе 6,8 миллиона рублей из областного бюджета и 4,1 миллиона из бюджета Уйского муниципального района.

На выделенные средства на месте старой хоккейной коробки был возведен ангар размером 36 на 72 метра, установлена новая хоккейная коробка. Также установлено искусственное освещение, электронное табло и звуковое оборудование. Для зрителей оборудовали трибуны.

В начале марта в Уйское приезжали ветераны ХК «Трактор», они провели на хоккейном корте специализированный мастер-класс для детской команды хоккеистов района. Двум детским хоккейным командам села Уйское и поселка Мирный вручили комплекты новой хоккейной формы.

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