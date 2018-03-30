Борис Дубровский пообещал юным хоккеистам из Уйского района поездку на игру «Трактора»

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский также встретился с местной детской хоккейной командой. Он пообещал уйским ребятам, которые увлекаются хоккеем, поездку в Челябинск на игру «Трактора» с «Ак Барсом».

Кроме того, глава региона распорядился в течение трёх лет привести в нормативное состояние автодорогу между Мирным и Уйским.

На строительство крытого катка были направлены 10,9 миллиона рублей, в том числе 6,8 миллиона рублей из областного бюджета и 4,1 миллиона из бюджета Уйского муниципального района.

На выделенные средства на месте старой хоккейной коробки был возведен ангар размером 36 на 72 метра, установлена новая хоккейная коробка. Также установлено искусственное освещение, электронное табло и звуковое оборудование. Для зрителей оборудовали трибуны.