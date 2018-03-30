В Калининграде дважды разведут Высокий мост
На следующей неделе в Калининграде планируется дважды провести плановую разводку моста «Высокий». Об этом сообщает
На следующей неделе в Калининграде планируется дважды провести плановую разводку моста «Высокий». Об этом сообщает
Мост через реку Преголя про ул. Октябрьской планируют развести в ночь с 4 на 5 апреля и с 5 на 6 апреля.
— На период разводки пролетного строения мост закроют для сквозного движения автотранспорта с 23.00 4 апреля до 05.00 5 апреля, с 23.00 5 апреля до 05.00 6 апреля, — отметили в
Автолюбителей просят планировать свой маршрут с учетом объезда закрытого для движения участка.
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