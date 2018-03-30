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11:31 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте пройдет необычный забег

В Ташкенте 31 марта проведут забег в поисках мусора.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 31 марта проведут забег в поисках мусора. Информация об этом была размещена на странице в Facebook группы ProRun.

Школа бега и физподготовки ProRun называет такую пробежку «плоггинг» (от шведского plocka upp — «подбирать» и английского jogging — «бег трусцой»). Это означает, что добровольцы будут бежать по городу, надев резиновые перчатки и прихватив пакеты, и собирать весь мусор, который увидят по дороге. Мероприятие пройдет под девизом — «ProRun-Хашар: после нас — чисто!».

Ребята сформировали для себя несколько маршрутов, по которым планируют пробежать, собирая мусор с тротуаров и газонов. В конце пробежки собранное будет сфотографировано — не для хвастовства, а для мотивации — и отнесено в положенные для мусора места.

Группа предлагает всем присоединиться к акции ProRun-Хашар и выйти на пробежку в своих районах и сделать город чище.

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