В Ташкенте пройдет необычный забег

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 31 марта проведут забег в поисках мусора. Информация об этом была размещена на странице в Facebook группы ProRun.

Школа бега и физподготовки ProRun называет такую пробежку «плоггинг» (от шведского plocka upp — «подбирать» и английского jogging — «бег трусцой»). Это означает, что добровольцы будут бежать по городу, надев резиновые перчатки и прихватив пакеты, и собирать весь мусор, который увидят по дороге. Мероприятие пройдет под девизом — «ProRun-Хашар: после нас — чисто!».

Ребята сформировали для себя несколько маршрутов, по которым планируют пробежать, собирая мусор с тротуаров и газонов. В конце пробежки собранное будет сфотографировано — не для хвастовства, а для мотивации — и отнесено в положенные для мусора места.