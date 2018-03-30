Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Назван лучший автомобиль в мире
Как воспитывали людей, которые изменили наш мир
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
На уточках для ванн живут миллиарды бактерий
Вейпы с ванилью и корицей оказались самыми токсичными
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
1660-летие Гари Олдмана
13:04 (мск), источник: Actualitati.md

Эксперт: В Молдове часто пренебрегают пожарной безопасностью

Экс-начальник муниципальной службы МЧС Кишинёва Николай Кимерчук рассказал о том, какие ошибки допускают наши экономические агенты в больших торговых центрах.

Источник: Actualitati.md

По мнению эксперта, которое он высказал в ходе программы «Реплика дня», многие экономические агенты пренебрегают пожарной безопасностью и предпочитают давать рекламные объявления, нежели информационные сообщения о путях эвакуации.

— Что стоит в кинотеатре перед тем, как показывать рекламу спонсора дать две минуты на разъяснения о расположении помещения, где находятся выходы, куда идти в случае экстренной ситуации и как себя вести? Это не сложно сделать.

Кроме этого, большие объекты должны быть обязательно оснащены системой пожарной безопасности.

Когда включается система автоматического пожаротушения, то выключается система кондиционирования и вентиляции и включается система дымоудаления. Это всё не просто так было создано.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Эксперт: В Молдове часто пренебрегают пожарной безопасностью
Люди, вино, еда: чем еще манит Молдова иностранцев
СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Триумф «мымры». Лучший фильм Эльдара Рязанова
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь