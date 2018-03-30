Эксперт: В Молдове часто пренебрегают пожарной безопасностью

Источник: Actualitati.md

По мнению эксперта, которое он высказал в ходе программы «Реплика дня», многие экономические агенты пренебрегают пожарной безопасностью и предпочитают давать рекламные объявления, нежели информационные сообщения о путях эвакуации.

— Что стоит в кинотеатре перед тем, как показывать рекламу спонсора дать две минуты на разъяснения о расположении помещения, где находятся выходы, куда идти в случае экстренной ситуации и как себя вести? Это не сложно сделать.

Кроме этого, большие объекты должны быть обязательно оснащены системой пожарной безопасности.