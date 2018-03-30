Управление Генпрокуратуры в УрФО заступилось за репутацию Нетиевского
Замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении
Замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении
Поручение дано прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с учетом «неоднозначного общественного резонанса», обусловленного, в том числе «итогами предшествующих судебных разбирательств
«Закрепленный в Контитуции РФ принцип презумпции невиновности является незыблемым. В этой связи
Тем, кто виновен в распространении подобных сведений, пригрозили наказанием.
В сообщении
«Тем самым суд поставил под вопрос законность получения “Уральскими пельменями продакшн” суммы в размере 230 млн руб! Суд установил, что Орлов Е. А. действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директор ООО “Уральские пельмени продакшн” Лютиковым А. М. и нанес компании “Идея фикс Медиа” ущерб. Установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении Орлова Е. А. уголовного дела по статье “Мошенничество”. Видимо, новый директор “Уральских Пельменей” пошел
Там заявили, что «Уральские пельмени» никакого отношения к съемкам и производству
В 2009 году, запустив «Шоу Уральские пельмени» на СТС, Нетиевский Сергей один из всего коллектива переехал в Москву, а в 2012 году создал продюсерскую компанию «Идея Фикс Медиа», производящую
«Адвокаты Нетиевского полагают, что нынешний руководитель “Уральские пельмени” Орлов Е. А и представители коллектива распространяют эту информацию с целью оказания давления на Нетиевского Сергея в решении корпоративных споров», — заявили в его
Напомним, накануне представители команды заявили о возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Нетиевского по поводу хищения 173 млн. рублей.
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