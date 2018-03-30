Управление Генпрокуратуры в УрФО заступилось за репутацию Нетиевского

Поручение дано прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с учетом «неоднозначного общественного резонанса», обусловленного, в том числе «итогами предшествующих судебных разбирательств гражданско-правового характера».

«Закрепленный в Контитуции РФ принцип презумпции невиновности является незыблемым. В этой связи пресс-служба предостерегает о категорической недопустимости распространения недостоверной, непроверенной информации, способной нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации знаменитого уральского коллектива, снискавшего заслуженную популярность среди миллионов россиян», — говорится в заявлении управления Генпрокуратуры.

Тем, кто виновен в распространении подобных сведений, пригрозили наказанием. Пресс-служба самого Сергея Нетиевского тем временем заявила, что у них нет официальных данных о возбуждении уголовного дела.

В сообщении пресс-службы отмечается, что новости об этом деле появились через неделю после того, как апелляционная инстанция признала недействительной сделку, совершенную замгендиректора Евгением Орловым от имени ООО «Идея фикс медиа» в пользу компании ООО «Уральские пельмени продакш» по предоставлению прав на переработку 73-х программ «Уральские пельмени».

«Тем самым суд поставил под вопрос законность получения “Уральскими пельменями продакшн” суммы в размере 230 млн руб! Суд установил, что Орлов Е. А. действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директор ООО “Уральские пельмени продакшн” Лютиковым А. М. и нанес компании “Идея фикс Медиа” ущерб. Установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении Орлова Е. А. уголовного дела по статье “Мошенничество”. Видимо, новый директор “Уральских Пельменей” пошел ва-банк! » — рассуждают в пресс-службе Сергея Нетиевского.

Там заявили, что «Уральские пельмени» никакого отношения к съемкам и производству ТВ-програм для СТС в Москве не имели.

В 2009 году, запустив «Шоу Уральские пельмени» на СТС, Нетиевский Сергей один из всего коллектива переехал в Москву, а в 2012 году создал продюсерскую компанию «Идея Фикс Медиа», производящую ТВ-программы, в том числе и «Уральские пельмени». «Все актеры и авторы “Уральских пельменей” имели прямые контракты с продакшн компанией “Идея Фикс Медиа” и за 2012−15 годы получили от нее в итоге около 290 млн рублей!» — заявляет сторона Сергея Нетиевского, указывая, что бывшие коллеги «претендуют на плоды его продюсерского труда».

«Адвокаты Нетиевского полагают, что нынешний руководитель “Уральские пельмени” Орлов Е. А и представители коллектива распространяют эту информацию с целью оказания давления на Нетиевского Сергея в решении корпоративных споров», — заявили в его пресс-службе.