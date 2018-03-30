В Богучаре педагоги создали вокально-инструментальный ансамбль
Учителя выступают на праздниках и участвуют в конкурсах.
Учителя выступают на праздниках и участвуют в конкурсах.
Ирина Булах выступила инициатором создания ансамбля.
— С самого детства увлекаюсь музыкой. Студенткой участвовала в ансамбле. Но раньше заняться вплотную хобби не получалось. Название «Второе дыхание» выбрали не случайно. Для нас, педагогов, занятие музыкой — отдушина, время, когда можно отвлечься от проблем, — рассказала Ирина Булах.
ВИА состоит из клавишника — учителя физики и информатики Елены Ярмощук, ударника — учителя ОБЖ Александра Калайтана, двух гитаристок и гитариста -Ирины Булах,
Педагоги приобрели синтезатор, гитары и ударную установку.
— Уже участвовали в праздниках, отрабатывали номера для
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.