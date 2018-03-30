В Богучаре педагоги создали вокально-инструментальный ансамбль

Вокально-инструментальный ансамбль «Второе дыхание» создали учителя Богучарской школы № 2. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор школы Ирина Булах в пятницу, 30 марта.

Ирина Булах выступила инициатором создания ансамбля.

— С самого детства увлекаюсь музыкой. Студенткой участвовала в ансамбле. Но раньше заняться вплотную хобби не получалось. Название «Второе дыхание» выбрали не случайно. Для нас, педагогов, занятие музыкой — отдушина, время, когда можно отвлечься от проблем, — рассказала Ирина Булах.

ВИА состоит из клавишника — учителя физики и информатики Елены Ярмощук, ударника — учителя ОБЖ Александра Калайтана, двух гитаристок и гитариста -Ирины Булах, педагога-психолога Марии Семененко, концертмейстера Николая Слезкина и двух солистов — учительницы начальных классов Татьяны Калайтан и Ярослава Ванюкова.

Педагоги приобрели синтезатор, гитары и ударную установку.

— Уже участвовали в праздниках, отрабатывали номера для смотра-конкурса. Выступили перед коллегами из школ района с попурри из нескольких песен 70-х и 80-х годов. После концерта мы получили море положительных отзывов от учителей, — поделилась Ирина Булах.