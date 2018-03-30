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18:40 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев призвал меньше экспортировать хлопок

Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Джизакскую область призвал меньше экспортировать хлопок за рубеж, а перерабатывать его в стране, следует из сообщения пресс-службы лидера республики.

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В Джизакской области Мирзиёев первым делом ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил» в Зарбдорском район, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.

«Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью», — заявил президент.

Предприятие «Зарбдор текстил» обеспечит работой более 1060 человек. Продукция помимо внутреннего рынка будет поставляться и на экспорт.

Президенту также представили проекты по развитию текстильной, химической, фармацевтической промышленности в Джизакской области, привлечению инвестиций.

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