Мирзиёев призвал меньше экспортировать хлопок

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Джизакскую область призвал меньше экспортировать хлопок за рубеж, а перерабатывать его в стране, следует из сообщения пресс-службы лидера республики.

Читайте также Сенаторы одобрили поправки в некоторые законодательные акты

В Джизакской области Мирзиёев первым делом ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил» в Зарбдорском район, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.

«Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью», — заявил президент.

Предприятие «Зарбдор текстил» обеспечит работой более 1060 человек. Продукция помимо внутреннего рынка будет поставляться и на экспорт.