Мирзиёев призвал меньше экспортировать хлопок
Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил».
Президент Узбекистана во время визита в Джизакскую область ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил».
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Джизакскую область призвал меньше экспортировать хлопок за рубеж, а перерабатывать его в стране, следует из сообщения
В Джизакской области Мирзиёев первым делом ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил» в Зарбдорском район, о строительстве которого дал поручение в ходе прошлогодней поездки в регион.
«Моя самая большая цель — обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью», — заявил президент.
Предприятие «Зарбдор текстил» обеспечит работой более 1060 человек. Продукция помимо внутреннего рынка будет поставляться и на экспорт.
Президенту также представили проекты по развитию текстильной, химической, фармацевтической промышленности в Джизакской области, привлечению инвестиций.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.