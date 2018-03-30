Школа дискриминирует «сов»

Школьное расписание нарушает биологические ритмы части учеников, и это сказывается на их оценках. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Scientific Reports.

Авторы работы наблюдали за тем, как 15 тысяч студентов пользуются Интернетом, и на основе их действий в свободные от учебы дни определили их хронотипы — то есть то, в какое время суток они наиболее активны. Участников ученые поделили на «сов» (поздно просыпаются и поздно ложатся, активны вечером и ночью), «жаворонков» (рано встают и рано ложатся, лучше всего работают в первой половине дня) и «голубей» (промежуточный тип, активны днем).

Исследователи выяснили, что только у 40% подростков время занятий совпадает с периодом наибольшей активности, у 50% уроки проходят до пика работоспособности, у 10% — после него.

Ученые проанализировали расписание учащихся и их оценки. Результаты показали, что студенты, чей хронотип не соответствует расписанию (например, «совы», идущие на занятия с утра), получают более низкие оценки. Причину ученые видят в социальном джетлаге — несовпадении пика активности человека и времени, когда от него требуется высокая работоспособность.