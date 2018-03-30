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11:46 (мск), источник: Индикатор

Школа дискриминирует «сов»

Школьное расписание нарушает биологические ритмы части учеников, и это сказывается на их оценках.

Школьное расписание нарушает биологические ритмы части учеников, и это сказывается на их оценках. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Scientific Reports.

Авторы работы наблюдали за тем, как 15 тысяч студентов пользуются Интернетом, и на основе их действий в свободные от учебы дни определили их хронотипы — то есть то, в какое время суток они наиболее активны. Участников ученые поделили на «сов» (поздно просыпаются и поздно ложатся, активны вечером и ночью), «жаворонков» (рано встают и рано ложатся, лучше всего работают в первой половине дня) и «голубей» (промежуточный тип, активны днем).

Исследователи выяснили, что только у 40% подростков время занятий совпадает с периодом наибольшей активности, у 50% уроки проходят до пика работоспособности, у 10% — после него.

Ученые проанализировали расписание учащихся и их оценки. Результаты показали, что студенты, чей хронотип не соответствует расписанию (например, «совы», идущие на занятия с утра), получают более низкие оценки. Причину ученые видят в социальном джетлаге — несовпадении пика активности человека и времени, когда от него требуется высокая работоспособность.

Помимо низких оценок джетлаг повышает риск ожирения, курения и чрезмерного потребления алкоголя. Хотя его испытывают студенты из всех групп, сильнее всего он ударяет по «совам», так как большая часть учебных занятий проходит утром. Если же студентам удается подстроить расписание под свои биологические ритмы, они с большей вероятностью достигают успехов в учебе.

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