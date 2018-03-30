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12:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобусный маршрут № 57 стал в Новосибирске постоянным

Завершился период обкатки движения по временной схеме.

Мэрия Новосибирска сообщила о завершении периода обкатки по временной схеме автобусного маршрута № 57 «Микрорайон “Чистая Слобода” — улица Дмитрия Шмонина».

— С 26 марта временная схема установлена как постоянно действующая, — отмечают в пресс-службе мэрии.

Движение автобусов теперь будет происходить по маршруту: от площади им. Карла Маркса по улицам Ватутина, Мира, Петухова, Дмитрия Шмонина до конечного остановочного пункта в районе дома № 10 на улице Дмитрия Шмонина.

На днях мы сообщали, что с 3 апреля в городе изменится маршрут сразу у двух трамваев — № 11 и № 14. Также со вторника перестанет ходить трамвай № 5, который следовал по маршруту «Сад Мичуринцев — Золотая горка».

— Эти изменения необходимы, чтобы оптимизировать муниципальную маршрутную сеть Новосибирска и улучшить транспортное обслуживание жителей города, — пояснили в мэрии.

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