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17:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат на проспекте Чехова в Ростове-на-Дону

Движение транспорта ограничат на проспекте Чехова в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 апреля до 15 мая будет ограничено движение на участках проспекта между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.

В сообщении поясняется, что ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля из-за ремонта дорог ограничат движение по улицам Краснокутской, Мартовицкого, Мечникова, 29-я Линия, а также переулку Верхоянскому.

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