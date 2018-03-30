Движение ограничат на проспекте Чехова в Ростове-на-Дону
Движение транспорта ограничат на проспекте Чехова в
Движение транспорта ограничат на проспекте Чехова в
Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 апреля до 15 мая будет ограничено движение на участках проспекта между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.
В сообщении поясняется, что ограничения связаны с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля
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