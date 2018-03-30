В выходные в Ростове будет тепло
По данным синоптиков, в грядущие выходные в южной столице будет теплая погода.
По данным синоптиков, в грядущие выходные в южной столице будет теплая погода.
В частности, 31 марта и 1 апреля будет солнечно, а воздух прогреется до +12 градусов Цельсия, ветер будет дуть со скоростью, не превышающей 5 метров в секунду.
В ночь на воскресенье похолодает до +7, но уже в воскресенье ожидается рекордная по теплоте с начала года температура в +18 градусов Цельсия. Ветер будет также дуть со скоростью до 3−5 метров в секунду.
В течение грядущих выходных осадки синоптики не прогнозируют.
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