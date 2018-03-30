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12:09 (мск), источник: Деловое сообщество

В выходные в Ростове будет тепло

По данным синоптиков, в грядущие выходные в южной столице будет теплая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 60% 754 мм рт. ст. 5 м/с

В частности, 31 марта и 1 апреля будет солнечно, а воздух прогреется до +12 градусов Цельсия, ветер будет дуть со скоростью, не превышающей 5 метров в секунду.

В ночь на воскресенье похолодает до +7, но уже в воскресенье ожидается рекордная по теплоте с начала года температура в +18 градусов Цельсия. Ветер будет также дуть со скоростью до 3−5 метров в секунду.

В течение грядущих выходных осадки синоптики не прогнозируют.

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