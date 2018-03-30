На Дону из-за грубых нарушений пожарной безопасности начали закрывать заведения

«В ходе проверки установлено, что в караоке-баре “Звезда”, расположенном на территории ТЦ, имеется самостоятельная система оповещения и управления эвакуацией. При этом она не обеспечивает подачу звуковых и речевых сигналов при пожаре в другие помещения торгового комплекса, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей и может привести к гибели людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.