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17:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону из-за грубых нарушений пожарной безопасности начали закрывать заведения

В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Прокуратура Новочеркасска провела проверку системы пожарной безопасности в торговом комплексе «Баклановский».

«В ходе проверки установлено, что в караоке-баре “Звезда”, расположенном на территории ТЦ, имеется самостоятельная система оповещения и управления эвакуацией. При этом она не обеспечивает подачу звуковых и речевых сигналов при пожаре в другие помещения торгового комплекса, что создает реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей и может привести к гибели людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд принял решение запретить деятельность ООО «Звезда» до устранения нарушений.

В Ростовской области проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерово.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.

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