На Дону из-за грубых нарушений пожарной безопасности начали закрывать заведения
В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре.
В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре.
Прокуратура Новочеркасска провела проверку системы пожарной безопасности в торговом комплексе «Баклановский».
«В ходе проверки установлено, что в
Суд принял решение запретить деятельность ООО «Звезда» до устранения нарушений.
В Ростовской области проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерово.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.
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