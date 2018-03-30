На Дону у многодетной матери незаконно за долги списывали со счета «детские»

Женщина обратилась с соответствующей жалобой в прокуратуру г. Шахты. Проверка ведомства установила, что в одной из микрофинансовых организаций города ей предоставили заем в размере 3 000 рублей. За несвоевременный возврат этих денег с учетом процентов суд постановил взыскать 115 000 рублей. Но микрофинансовая организация нарушила закон.

«На основании указанного судебного решения банк на протяжении нескольких месяцев регулярно списывал с лицевого счета многодетной матери все причитающиеся ей пособия по уходу за детьми, что является нарушением требований Федерального закона от 02.12.1990 N 395−1 “О банках и банковской деятельности”, Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”. По результатам прокурорской проверки нарушения законодательства устранены. Списание банком детских пособий прекращено», — говорится в сообщении ведомства.