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12:55 (мск), источник: Клопс.ru

Во всех школах Калининградской области пройдут проверки пожарной безопасности

До 4 апреля во всех школах Калининградской области проверят меры пожарной безопасности. Об этом рассказала журналистам министр образования региона Светлана Трусенёва в пятницу, 30 марта.

Источник: Клопс.ru

Помимо проверки пожарной безопасности, запланированы учения по эвакуации преподавателей и учеников.

«До 4 апреля будут идти проверки. Смею уверить, сейчас ни у одной школы нет предписаний по пожарной безопасности, но тем не менее муниципалитетам дано задание совместно с главами образовательных организаций всех типов и форм провести учения, отработать паспорта безопасности ещё раз», — подчеркнула Трусенёва.

В связи с трагедией в Кемерово глава Калининградской области Антон Алиханов поручил проверить все ТЦ региона в течение двух недель. Губернатор обещал сообщить гражданам, на каких именно объектах нарушаются требования пожарной безопасности.

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