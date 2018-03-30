Во всех школах Калининградской области пройдут проверки пожарной безопасности

Помимо проверки пожарной безопасности, запланированы учения по эвакуации преподавателей и учеников.
«До 4 апреля будут идти проверки. Смею уверить, сейчас ни у одной школы нет предписаний по пожарной безопасности, но тем не менее муниципалитетам дано задание совместно с главами образовательных организаций всех типов и форм провести учения, отработать паспорта безопасности ещё раз», — подчеркнула Трусенёва.
В связи с трагедией в Кемерово глава Калининградской области Антон Алиханов поручил проверить все ТЦ региона в течение двух недель. Губернатор обещал сообщить гражданам, на каких именно объектах нарушаются требования пожарной безопасности.
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