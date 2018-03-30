Во всех школах Калининградской области пройдут проверки пожарной безопасности

«До 4 апреля будут идти проверки. Смею уверить, сейчас ни у одной школы нет предписаний по пожарной безопасности, но тем не менее муниципалитетам дано задание совместно с главами образовательных организаций всех типов и форм провести учения, отработать паспорта безопасности ещё раз», — подчеркнула Трусенёва.