Власти Волоколамска: К врачам обратились более 500 человек, в основном — дети
За помощью к врачам с жалобами, связанными с выбросами газа на мусорном полигоне, обратились более 500 жителей Волоколамска, в том числе — 418 детей.
За помощью к врачам с жалобами, связанными с выбросами газа на мусорном полигоне, обратились более 500 жителей Волоколамска, в том числе — 418 детей.
Как пишет 30 марта РБК, об этом на совете депутатов Волоколамского района заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук. Он уточнил, что с 21 по 29 марта в больницы обратились 418 детей и 101 взрослый. «Осуществляется забор крови на содержание токсинов. 40 человек отправлены на санаторное лечение, на следующей неделе [на обследование] заявлено 60 человек. Ограничений на выезд детей нет», — заявил чиновник. Всего уже отобраны для
Местные власти рекомендуют жителям носить влажную марлевую повязку и не проветривать помещения. Напомним, ранее жителям Волоколамска начали раздавать средства индивидуальной защиты — респираторы и маски.
29 марта состоялся очередной стихийный митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и мэр города Петр Лазарев вышли к протестующим и пообещали ввести режим ЧС, однако пока этого не сделано.
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