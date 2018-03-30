Власти Волоколамска: К врачам обратились более 500 человек, в основном — дети

Как пишет 30 марта РБК, об этом на совете депутатов Волоколамского района заявил первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук. Он уточнил, что с 21 по 29 марта в больницы обратились 418 детей и 101 взрослый. «Осуществляется забор крови на содержание токсинов. 40 человек отправлены на санаторное лечение, на следующей неделе [на обследование] заявлено 60 человек. Ограничений на выезд детей нет», — заявил чиновник. Всего уже отобраны для химико-токсикологического исследования 334 пробы крови у взрослых и 236 — у детей.