Волгоградский педуниверситет получил право тестировать иностранцев на знание русского языка

Источник: РИАЦ

В списке — 12 университетов, в числе которых — три педагогических: волгоградский, московский и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Также тестировать получили право высшие учебные заведения Казани, Томска, Тюмени, Пензы, Пскова.

Центр тестирования иностранных граждан в ВГСПУ теперь может самостоятельно выдавать все необходимые документы государственного образца. Кроме того, волгоградский педуниверситет получили право выдавать разрешение другим вузам на организацию и проведение обязательного экзамена для иностранных граждан.

Центр тестирования иностранцев на знание языка государства, на территории которого они планируют работать, в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете функционирует с 2002 года: все это время он являлся локальным представителем РУДН в вопросах проведения экзаменов для российских гостей. За это время государственные сертификаты владения русским языком получили более 4 тысяч иностранцев.