Волгоградский педуниверситет получил право тестировать иностранцев на знание русского языка
Министерство образования и науки РФ утвердило перечень вузов, которые могут проводить государственное тестирование по русскому языку как иностранному.
Министерство образования и науки РФ утвердило перечень вузов, которые могут проводить государственное тестирование по русскому языку как иностранному.
В списке — 12 университетов, в числе которых — три педагогических: волгоградский, московский и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Также тестировать получили право высшие учебные заведения Казани, Томска, Тюмени, Пензы, Пскова.
Центр тестирования иностранных граждан в ВГСПУ теперь может самостоятельно выдавать все необходимые документы государственного образца. Кроме того, волгоградский педуниверситет получили право выдавать разрешение другим вузам на организацию и проведение обязательного экзамена для иностранных граждан.
Центр тестирования иностранцев на знание языка государства, на территории которого они планируют работать, в Волгоградском государственном
Центр ВГСПУ проводит тестирование по русскому языку, а также комплексный экзамен, включающий проверку знаний по русскому языку, истории России и основам законодательства нашей страны. По итогам выдаются государственные сертификаты владения русским языком всех уровней: элементарный, базовый, ТРКИ-1, ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4, а также для гражданства РФ, трудовых мигрантов, разрешения на временное проживание и получения вида на жительство.
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