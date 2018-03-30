Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Госдеп заявил о незаконных действиях России
Шесть бактерий, которые могут навредить каждой женщине
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
1660-летие Гари Олдмана
13:12 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский педуниверситет получил право тестировать иностранцев на знание русского языка

Министерство образования и науки РФ утвердило перечень вузов, которые могут проводить государственное тестирование по русскому языку как иностранному.

Источник: РИАЦ

В списке — 12 университетов, в числе которых — три педагогических: волгоградский, московский и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Также тестировать получили право высшие учебные заведения Казани, Томска, Тюмени, Пензы, Пскова.

Центр тестирования иностранных граждан в ВГСПУ теперь может самостоятельно выдавать все необходимые документы государственного образца. Кроме того, волгоградский педуниверситет получили право выдавать разрешение другим вузам на организацию и проведение обязательного экзамена для иностранных граждан.

Центр тестирования иностранцев на знание языка государства, на территории которого они планируют работать, в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете функционирует с 2002 года: все это время он являлся локальным представителем РУДН в вопросах проведения экзаменов для российских гостей. За это время государственные сертификаты владения русским языком получили более 4 тысяч иностранцев.

Центр ВГСПУ проводит тестирование по русскому языку, а также комплексный экзамен, включающий проверку знаний по русскому языку, истории России и основам законодательства нашей страны. По итогам выдаются государственные сертификаты владения русским языком всех уровней: элементарный, базовый, ТРКИ-1, ТРКИ-2, ТРКИ-3, ТРКИ-4, а также для гражданства РФ, трудовых мигрантов, разрешения на временное проживание и получения вида на жительство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Волгограде состоялся форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»
СКР сообщил о самовольном строительстве ТЦ «Зимняя вишня»
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Триумф «мымры». Лучший фильм Эльдара Рязанова
«Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах
Саудовский принц назвал сроки вероятной войны с Ираном
Юлия Скрипаль начала принимать пищу и пить в больнице
Спорт
СМИ: Неймар вернется в расположение ПСЖ в конце апреля В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
10 способов носить мех весной Мех актуален в любое время года.
Дети
Елена Ваенга отдыхает с сыном на Сейшелах (фото) Певица стала чаще показывать поклонникам наследника.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь